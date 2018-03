Glavna nagrada Festivala gorniškega filma prvič slovenskemu filmu

Ljubljana, 2. marca - Film Zadnji ledeni lovci Rožleta Bregarja in Jureta Breceljnika je dobil glavno nagrado 12. festivala gorniškega filma in s tem postal prvi slovenski film s tem priznanjem v 12-letni zgodovini festivala. Mednarodna žirija je izpostavila njegovo čarobnost od prvega do zadnjega prizora. Nagrado so podelili danes skupaj z drugimi priznanji.