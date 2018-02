Za uvod v festival gorniškega filma Reinkarnacija tibetanskega meniha

Ljubljana, 26. februarja - S projekcijo težko pričakovanega filma in na tujih festivalih nagrajenega celovečernega filma Reinkarnacija tibetanskega meniha se bo v Cankarjevem domu v Ljubljani začel 12. festival gorniškega filma. Do 4. marca se bo v Ljubljani, Domžalah, Celju in Mojstrani skupno zvrstilo 35 filmov o alpinizmu, plezanju, gorski naravi, kulturi in avanturi.