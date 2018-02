Na svoj račun bodo prihodnji teden prišli tudi ljubitelji gora

Ljubljana, 19. februarja - Po koncu zimskih olimpijskih iger se bo posebna olimpijada doživetij in dosežkov začela na 12. festivalu gorniškega filma, ki bo svet gora, narave in pustolovščin znova prinesel na velika platna. V Ljubljani, Domžalah, Celju in Mojstrani bo med 26. februarjem in 4. marcem na ogled 35 filmov o alpinizmu, plezanju, gorski naravi, kulturi in avanturi.