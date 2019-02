Konec tedna bodo srednje šole in fakultete preplavili bodoči študenti in dijaki

piše Vlasta Ivić

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica, 13. februarja - Srednje šole in fakultete bodo v petek in soboto v znamenju informativnih dnevov, na katerih se bodo bodoči dijaki in študenti seznanili s srednješolskimi in študijskimi programi, ki jih zanimajo. Pri tem jim bodo pomagali kolegi iz študentskih organizacij in dijaške skupnosti.