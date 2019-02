Šolski center Škofja Loka z novim učnim izdelovalnim laboratorijem

Škofja Loka, 5. februarja - V Šolskem centru Škofja Loka so danes odprli nov učni izdelovalni laboratorij, ki je peti tovrstni v državi. Laboratorij bo vsem ustvarjalnim posameznikom in skupinam omogočal realizacijo inovativnih idej in projektov, dijakom, študentom in učiteljem pa nadgradnjo njihovega znanja.