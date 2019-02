Zasebne šole po mnenju udeležencev posveta pomemben del izobraževanja, bo pa treba urediti nekaj stvari

Ljubljana, 5. februarja - Na posvetu o razmerju med zasebnimi in osnovnimi šolami pri predsedniku Borutu Pahorju se je večina sodelujočih strinjala, da so zasebne šole postale pomemben in dobrodošel del slovenskega izobraževalnega sistema, bo pa treba urediti še nekaj stvari, npr. financiranje. Pri tem bo treba po njihovem mnenju paziti, da ne bi prišlo do kovanja dobička.