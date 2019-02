Pikalo z avtorji peticije o morebitnih spremembah v šolskem sistemu

Ljubljana, 12. februarja - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je danes sprejel avtorje peticije o potrebnih spremembah v šolstvu. Na sestanku so spregovorili o predlogih iz peticije in spremembah v sistemu vzgoje in izobraževanja, ki jih bodo ob pripravi novega strateškega dokumenta v šolstvu - Bele knjige pripravili na ministrstvu.