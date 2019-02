Na onkološkem inštitutu popolna prepoved obiskov

Ljubljana, 6. februarja - Zaradi povečanega števila okužb dihal in naglega naraščanja obolelih za gripo velja na Onkološkem inštitutu Ljubljana od danes in do preklica popolna prepoved obiskov bolnikov na bolnišničnih oddelkih. Samo v izjemnih primerih lahko lečeči zdravnik odobri obisk ene zdrave osebe za 30 minut, so sporočili z inštituta.