V slovenjgraški bolnišnici prepovedani obiski na dveh oddelkih

Slovenj Gradec, 30. januarja - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so zaradi pojava gripe in drugih virusnih okužb dihal od danes do preklica prepovedani obiski na internem oddelku ter na oddelku za travmatologijo in ortopedijo. Na pediatričnem oddelku dovolijo obisk enemu zdravemu staršu ali skrbniku, na vseh ostalih oddelkih pa so obiski omejeni na eno zdravo odraslo osebo.