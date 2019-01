V novogoriški bolnišnici popolna prepoved obiskov

Ljubljana, 21. januarja - V Splošni bolnišnici Nova Gorica so zaradi povečanega števila primerov gripe popolnoma prepovedali obiske. Svojce bolnikov in druge obiskovalce prosijo, da prepoved obiskov upoštevajo, svojci pa lahko v primeru nejasnosti po telefonu prosijo za pojasnilo lečeče zdravnike in nato upoštevajo njihova navodila.