V UKC Ljubljana zaradi naraščanja primerov gripe popolna prepoved obiskov

Ljubljana, 29. januarja - V ljubljanskem Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) so zaradi naraščanja primerov gripe in ostalih respiratornih okužb prepovedali obiske. V tem mesecu so v UKC Ljubljana potrdili 400 primerov gripe, samo danes že 17. Oddelki so polni, bolniki so nameščeni tudi na zasilnih ležiščih, so pojasnili na današnji novinarski konferenci.