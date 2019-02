NSi zahtevala nujno sejo odbora DZ za zdravstvo o razmerah v družinski medicini

Ljubljana, 5. februarja - Poslanci NSi so zaradi po njihovi oceni kritičnih razmer na področju družinske medicine zahtevali nujno sejo parlamentarnega odbora za zdravstvo. Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, pričakujejo, da bo minister za zdravje Samo Fakin na seji predstavil ukrepe in rešitve za izboljšanje zdajšnje situacije v primarnem zdravstvu.