Na skupščini zdravniške zbornice opozorila o težavah v družinski medicini

Ljubljana, 10. januarja - Člani skupščine Zdravniške zbornice Slovenije so na današnji seji izpostavili številne težave, s katerimi se soočajo družinski zdravniki. Administrativne obremenitve ter veliko število bolnikov mlade odvračajo od specializacij v družinski medicini in tako se kadrovske stiske na področju primarne zdravstvene oskrbe še poglabljajo, so opozorili.