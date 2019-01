V osnovnem zdravstvu izrazito nezadovoljni z načinom naročanja

Ljubljana, 30. januarja - Javna tribuna o naročanju v osnovnem zdravstvu, ki jo je danes gostila zdravniška zbornica, je pokazala izrazito nezadovoljstvo zdravnikov in zobozdravnikov z zdajšnjim načinom vodenja čakalnih seznamov in naročilnih knjig. Opozorili so, da neživljenjska pravila ne koristijo ne izvajalcem ne bolnikom.