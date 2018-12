Leto 2019: Zdravstvo mora prek vrste na zdravljenje

piše Bojan Šuštar

Ljubljana, 28. decembra - Zainteresirana javnost je enotna v oceni, da je po 100 dneh vlade in s tem tudi ministra za zdravje Sama Fakina čas za ministrovo ukrepanje. Udejanjiti mora to, na kar se že predolgo čaka - korenito reformo zdravstvenega sistema. Ministru zato nihče ne bo zameril, če bo "zlorabil" položaj in zdravstvu prek vrste zagotovil zdravljenje.