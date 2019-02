Mariborski policisti v januarskem poostrenem nadzoru ugotovili 363 nedovoljenih uporab telefona

Maribor, 1. februarja - Mariborski policisti so v okviru nacionalne akcije poostrenega nadzora voznikov v drugi polovici januarja preverjali uporabo mobilnih telefonov, pri tem pa ugotovili 363 kršitev. Izrekli so 251 glob in 12 opozoril. Ugotovili so tudi 111 kršitev neuporabe varnostnih pasov in izrekli 109 glob, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.