Januarja prometna varnost slabša, policija že izvaja poostren nadzor

Ljubljana, 30. januarja - Varnost cestnega prometa se je z vidika najhujših posledic v januarju poslabšala. Do tega je prišlo kljub nenehnim opozorilom, da naj se udeleženci v prometu obnašajo strpno in odgovorno ter da naj spoštujejo cestnoprometne predpise, so opozorili na Javni agenciji RS za varnost prometa. Policija zato že izvaja poostren nadzor prometa.