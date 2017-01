Vozniki med vožnjo uporabljajo celo računalnike

Maribor, 24. januarja - Poostren nadzor policistov nad uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, ki bo potekal še vse do konca tega tedna, je pokazal, da je mobilni telefon pogosto v rokah voznikov. Na mariborskem območju so v osmih urah zabeležili kar 79 takšnih kršitev. Izkazalo se je celo, da vozniki med vožnjo uporabljajo tudi tablične in prenosne računalnike.