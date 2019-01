Policija nad telefoniranje med vožnjo

Ljubljana, 14. januarja - Policisti so danes začeli dvotedensko preventivno akcijo, s katero bodo voznike po vsej državi opozarjali, da telefoniranje ne sodi za volan. Poostreno bodo nadzirali, ali vozniki med vožnjo uporabljajo mobilni telefon ter druge naprave in opremo, ki zmanjšujejo voznikovo slušno in vidno zaznavanje.