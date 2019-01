Podržaj: Sistemskih sprememb zaenkrat ne potrebujemo

Ljubljana, 22. januarja - Po pobegu iz koprskega zapora in napadu na pravosodnega policista v zaporu na Dobu so se danes sestali direktorji zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij in vodje oddelkov za varnost. Ugotovili so, da posebni ukrepi oz. sistemske spremembe za zdaj niso potrebni, je dejal generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj.