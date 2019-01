Varuh zanikal sodelovanje pri odločitvi o pregledih zapornikov

Ljubljana, 24. januarja - Varuh človekovih pravic ni nikoli odločil, da morajo pravosodni policisti opustiti avtomatično pregledovanje vseh zapornikov potem, ko se vrnejo z izhodov, saj pooblastil za to niti nima, so danes zapisali v varuhovem uradu. S tem so se odzvali na medijsko poročanje o tem, da naj bi varuh in ministrstvo za pravosodje sprejela tako odločitev.