Obsojenec na Dobu napadel pravosodnega policista

Dob, 21. januarja - Eden od obsojencev na zaprtem oddelku zapora na Dobu je danes okoli 12. ure napadel pravosodnega policista, ki je tam izvajal varnostne naloge. Pravosodnega policista so najprej oskrbeli v ambulanti zavoda, nato odpeljali v bolnišnico. Kot so pojasnili, ni v življenjski nevarnosti, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.