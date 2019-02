Škofi v Teksasu razkrili 300 predatorskih duhovnikov

Houston, 1. februarja - Katoliški škofi v ameriški zvezni državi Teksas so v četrtek objavili imena okoli 300 duhovnikov, ki so bili v tej državi v zadnjih 70 letih obdolženi spolnih napadov. Večina jih je sicer že umrlih ali odstranjenih iz duhovniške službe. Odprti so le še trije primeri, poroča francoska tiskovna agencija AFP.