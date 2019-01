Papež branil celibat med duhovniki, zavrnil kaznovanje žensk, ki so naredile splav

Panama/Vatikan, 28. januarja - Papež Frančišek je danes izključil možnost, da bi bili poročeni moški duhovniki. Kot je poudaril na letalu, s katerim se je vračal iz Paname v Vatikan, je celibat duhovnikov "darilo za Cerkev" in ne nekaj, kar bi lahko izbrali. Stopil je tudi v bran ženskam, ki so naredile splav, in dejal, da si zaslužijo usmiljenje, ne kaznovanja.