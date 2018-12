Na Hrvaškem obtožnica proti duhovniku zaradi spolne zlorabe deklice

Zagreb, 20. decembra - Splitsko tožilstvo je 72-letnega katoliškega duhovnika iz Starega grada na otoku Hvaru danes obtožilo zaradi spolne zlorabe deklice, mlajše od 15 let. V obtožnici so navedli, da je v daljšem časovnem obdobju deklico večkrat spolno zlorabil. Grozi mu do osem let zapora.