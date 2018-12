Leto 2018: Pedofilski škandali zgrnili temne oblake nad papeža

piše Andreja Juvan Kmetec

Vatikan, 11. decembra - Razkritja o spolnih zlorabah, ki že leta bremenijo katoliško cerkev, so letos doživela nov vrhunec in zgrnila temne oblake nad papeža Frančiška. Sveti oče se je soočil celo s pozivom k odstopu, Cerkev pa je zašla v eksistencialno krizo. Izhod bo iskala na februarskem posebnem vrhu na to temo.