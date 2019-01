V novomeškem APT letos štiri premiere

Novo mesto, 31. januarja - V novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) so danes pripravili predstavitev gledališke sezone, poimenovane po reklu skladatelja Richarda Wagnerja: Rano lahko zaceli samo kopje, ki jo zada. Gre za misel, da to, kar rani v distribuciji gledaliških misli in estetike, ki jih bodo predstavili letos, tudi celi, je pojasnil ravnatelj APT Matjaž Berger.