V APT predstava Izumitelj na Zemlji ob 120-letnici rojstva Antona Podbevška

Novo mesto, 29. novembra - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo v zasnovi in režiji Bare Kolenc drevi ob 20. uri premierno uprizorili predstavo Izumitelj na Zemlji. Ta temelji na besedilih avantgardista in novomeškega rojaka Antona Podbevška, ob letošnji 120-letnici Podbevškovega rojstva pa sta jo navdihnila njegovo življenje in delo.