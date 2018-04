V APT v Novem mestu premiera biografsko-filozofske drame Kons:o:vel

Novo mesto, 10. aprila - V Anton Podbevšek Teatru (APT) v Novem mestu bodo v režiji ravnatelja gledališča Matjaža Bergerja drevi ob 20. uri premierno uprizorili biografsko in filozofsko dramo Kons:o:vel sodobnega preučevalca konstruktivista Srečka Kosovela Janeza Vrečka. V gledališču so letošnjo sezono posvetili velikim in prelomnim osebnostim.