V APT sezona likov, figur in paradigem

Novo mesto, 31. januarja - V novomeškem Anton Podbevšek Teatru (APT) so danes pripravili predstavitev sezone, poimenovano Liki, figure, paradigme. Novo gledališko sezono bo zaznamoval program, ki meri na določene posameznike, na njihove drže, geste in stališča, so poudarili. Sezono bodo marca začeli s predstavo Demian po motivih pisatelja Hermana Hesseja.