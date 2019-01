Vlada sprejela besedilo predloga novele zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je sprejela besedilo predloga novele zakona o kazenskem postopku in ga poslala v sprejem DZ. Novela po besedah ministrice Andreje Katič celovito ureja položaj žrtev kaznivih dejanj, s poudarkom na njihovi dobrobiti in procesnih pravicah. Ureja tudi hrambo gradiv iz prikritih preiskovalnih ukrepov, da ne bi prihajajo do prehitrega uničenja.