Leto 2018: Področje pravosodja med drugim zaznamovale zakonodajne spremembe

pripravil Aleš Kocjan

Ljubljana, 20. decembra - Na področju pravosodja so leto zaznamovale nekatere zakonske spremembe, med drugim razveljavitev dela zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora. Sprejeti sta bili novela zakona o izvršbi in novela zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki je uvedla probacijo. Za več ostrih tonov je poskrbelo ravnanje vrhovnega sodišča v zadevi Pro Plus.