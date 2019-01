V večjem delu opozicije pozivi k spoštovanju odločbe ustavnega sodišča glede financiranja zasebnega šolstva

Ljubljana, 29. januarja - V večjem delu opozicije so bili v predstavitvi stališč poslanskih skupin ob obravnavi predloga ustavne obtožbe zoper premierja Marjana Šarca kritični do tega, da ustavna odločba glede zasebnih osnovnih šol še ni uresničena. V SDS in SNS odgovornost pripisujejo Šarčevi vladi, ki da zavlačuje. V NSi predlogu ustavne obtožbe ne bodo nasprotovali.