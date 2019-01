Pahor za prihodnji teden sklical posvet o zasebnem šolstvu

Ljubljana, 30. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je za torek sklical posvet, na katerem se bo z gosti posvetoval o odgovornosti države za ustanavljanje in delovanje zasebnih osnovnih šol. Namenjen bo osvetlitvi bistvenih izzivov za zagotavljanje dostopnega in kakovostnega izobraževanja, s poudarkom na razmerju med javnim in zasebnim, so sporočili.