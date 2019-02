Podržaj za STA: Velika večina zaposlenih nima cene

pogovarjala se je Tjaša Doljak

Ljubljana, 2. februarja - V slovenskih zaporih odkrijejo veliko prepovedanih predmetov, od telefonov do nevarnih stvari. Med "šibkejšimi členi" sistema so lahko tudi nezadovoljni in posledično podkupljivi zaposleni. Kljub preobremenjenosti in slabim plačam pa "velika večina zaposlenih nima cene", je v pogovoru za STA zatrdil prvi mož slovenskih zaporov Jože Podržaj.