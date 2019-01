Pazniki zavračajo krivdo za pobeg zapornikov, opozarjajo na težke delovne pogoje

Koper, 14. januarja - Koprski pravosodni policisti so na današnji novinarski konferenci zavrnili krivdo za pobeg dveh zapornikov konec decembra kot tudi konkretne očitke, da naj bi dežurna paznika v času pobega spala. Obenem so opozorili na težke delovne pogoje in skromno število zaposlenih, od ministrice Andreje Katič pa pričakujejo reorganizacijo dela v zaporu.