Šmarješki svetniki Hribarja potrdili za župana, Krnčeva napovedala pritožbo

Šmarješke Toplice, 30. januarja - V občini Šmarješke Toplice so kot zadnji v državi po jesenskih lokalnih volitvah danes potrdili nov, 11-članski občinski svet. Novoizvoljeni svetniki so po štiriurni obravnavi pritožbe za dva glasova poražene stare županje Bernardke Krnc in v odsotnosti javnosti za župana potrdili Marjana Hribarja. Krnčeva je napovedala pritožbo upravnemu sodišču.