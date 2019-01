Na Hrvaškem gripa zahtevala že 45 življenj

Zagreb, 30. januarja - Na Hrvaškem so do nedelje zabeležili 45 smrtnih primerov gripe in 28.664 obolelih, je danes objavil hrvaški zavod za javno zdravstvo (Hzjz). Ocenjujejo, da se na Hrvaškem približujejo vrhu letošnje epidemije gripe, potem ko je prejšnji teden zbolelo 11.000 ljudi, kar je letošnje največje število obolelih z gripo.