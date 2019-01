Na Hrvaškem sedem žrtev gripe

Zagreb, 18. januarja - Na Hrvaškem so do četrtka zvečer zabeležili sedem smrtnih primerov gripe in 8460 obolelih, je potrdil vodja nacionalnega centra za influenco Vladimir Draženović. Ocenil je, da je število obolelih štirikrat večje, kot je prijavljenih primerov, ter da gre za najhujšo epidemijo gripe na Hrvaškem v zadnjih desetih letih.