Prešiček po dobrih štirih mesecih zapušča vodenje kulturnega ministrstva

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 28. januarja - Premier Marjan Šarec je sprejel odstop ministra za kulturo Dejana Prešička. Čeprav ministru priznava nekatere dosežke in voljo za reševanje stvari, pa ocenjuje, da so odnosi na ministrstvu skrhani do te mere, da si ne zna predstavljati, kako bi lahko dosedanja zasedba delala naprej. Zato želi, da z ministrom odideta tudi oba državna sekretarja.