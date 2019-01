Naloga novega ministra za kulturo tudi ureditev delovne klime

Ljubljana, 28. januarja - Po odstopu ministra za kulturo Dejana Prešička so v SD, iz kvote katere je prihajal, začeli iskati novo ime, ki bo zasedlo položaj. Med njegovimi nalogami pa ne bodo le tiste, ki so zapisane v koalicijski pogodbi, ampak tudi ureditev delovne klime na ministrstvu, kot se je izkazalo v zadnjih dneh in kar je bilo eden od povodov za Prešičkovo slovo.