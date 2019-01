Podporniki ministra Prešička obžalujejo njegov odstop

Ljubljana, 28. januarja - V minulem tednu, ko so se na ministra za kulturo Dejana Prešička zgrnili očitki o mobingu in zlorabi položaja, so na ministrovo stran glasno stopili nekateri kulturniki. Za STA so nekateri danes izrazili obžalovanje, da je premier Marjan Šarec sprejel Prešičkov odstop. Odzval se je tudi Nacionalni svet za kulturo (NSK), ki je pozval k dialogu.