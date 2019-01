Pahor: Tako za preoblikovanje volilnih okrajev kot za njihovo ukinitev za zdaj ni zadostne podpore

Ljubljana, 17. januarja - Vodje strank in predsednik republike Borut Pahor so sklenili, da bodo do počitnic skušali pripraviti predlog dveh sprememb volilne zakonodaje. Le s 46 glasovi lahko spremenijo volilne okraje in zgolj odpravijo neustavnost, vsaj 60 glasov pa je nujnih za ukinitev okrajev in uvedbo preferenčnega glasu. Noben predlog pa za zdaj nima ustrezne podpore.