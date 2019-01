Pahor 17. januarja z vodstvi parlamentarnih strank o spremembah volilne zakonodaje

Ljubljana, 7. januarja - Vodje vseh parlamentarnih strank in poslanskih skupin so predsednika republike Boruta Pahorja obvestili, da soglašajo z njegovo pobudo za pogovor o potrebnih spremembah volilne zakonodaje. Pahor je zato sklical sestanek na to temo, ki bo 17. januarja v Predsedniški palači, so danes sporočili iz predsednikovega urada.