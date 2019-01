Pahor s predstavniki parlamentarnih strank o spremembah volilne zakonodaje

Ljubljana, 17. januarja - Predsednik republike Borut Pahor bo na posvetu z vodji parlamentarnih strank in poslanskih skupin iskal možnosti za spremembe volilne zakonodaje, za del katere je ustavno sodišče ugotovilo, da je v neskladju z ustavo. V strankah so enotni, da je treba neustavnost odpraviti, dogovor, na kakšen način bi to storili, pa bo, kot kaže, težko doseči.