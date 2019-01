Pahor s pravniki o nujnosti sprememb volilne zakonodaje

Ljubljana, 16. januarja - Predsednik republike Borut Pahor in ugledni pravni strokovnjaki so na današnjem posvetu glede možnih sprememb volilne zakonodaje v skladu z odločbo ustavnega sodišča ugotovili, da je zakonodajalec dolžan spremeniti volilno zakonodajo tako, da parlamentarne volitve ne bodo nikakor ustavnopravno vprašljive, so sporočili iz urada predsednika.