Celjski zdravniki zahtevajo takojšnje ukrepanje pristojnih

Celje, 18. decembra - Zdravniki specialisti družinske medicine, pediatrije in šolske medicine Zdravstvenega doma Celje so v javnem pismu opozorili na svojo preobremenjenost in zahtevali "takojšnjo ureditev razmer, da bo zdravnik končno imel čas za bolnika, kar v prvi vrsti vključuje predvsem administrativno razbremenitev".