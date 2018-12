Zdravniške organizacije z opozorili o težavah v zdravstvu

Ljubljana, 4. decembra - Predstavniki Koordinacije zdravniških organizacij so po današnjem srečanju opozorili na nekatere težave, ki po njihovi oceni pestijo slovenski zdravstveni sistem. Med drugim so izpostavili spremembe v zakonodaji, ki dodatno obremenjujejo delo zdravnikov, pomanjkanje družinskih zdravnikov in obnavljanje koncesij, ki bodo po novem časovno omejene.