Opozorilom družinskih zdravnikov so se pridružili tudi primarni pediatri

Ljubljana, 19. decembra - Primarni pediatri so se pridružili apelu gorenjskih, mariborskih, celjskih in brežiških družinskih zdravnikov v zahtevi po odpravi nepotrebnih administrativnih obremenitev, so sporočili iz združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva. Državne institucije tudi pozivajo k takojšnjim ukrepom za izboljšanje dostopnosti primarnih pediatrov.