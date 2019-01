Ptujski mestni svetniki na izredni seji o več kadrovskih zadevah

Ptuj, 10. januarja - Ptujski mestni svetniki so se danes sestali na svoji prvi izredni seji v novem mandatu, na kateri so opravili le nekaj kadrovskih imenovanj. Imenovali so predstavnike v posameznih odborih in komisijah mestnega sveta, zaradi izvolitve Nuške Gajšek za županjo pa so Sonjo Purgaj potrdili za nadomestno svetnico iz vrst SD.